Ege sularında dram sürüyor: 40 sığınmacı kurtarıldı

09 Mart 2021 Salı, 09:56

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 15 sığınmacı kıyıya çıkarıldı. Ekipler, ayrıca Gökçeburnu açıklarında da lastik botta bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 13 sığınmacı kıyıya ulaştırıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İZMİR'DE 12 KİŞİ KURTARILDI

Çeşme ilçesi açıklarında can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 12 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. (AA)