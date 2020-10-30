Ege’yi Cumhuriyet coşkusu sardı

30 Ekim 2020 Cuma, 08:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kutlama turunda sekiz yelkenli tekne Körfez’den İzmirlileri selamladı. Marina’dan Bostanlı’ya kadar Körfez’de tur atan Türk bayraklı ve yelkenlerinde Atatürk’ün fotoğrafları bulunan tekneler Cumhuriyet coşkusunu denize taşıdı.

MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün, resmi törenin ardından yurttaşlarla bayramlaştı. Başkan Gürün kenti dolaşarak evlere ve işyerlerine bayrak dağıttı. Kutlamalar çerçevesinde Muğla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 29 Ekim konseri düzenlendi.

BODRUM

Bodrum Belediyesi, Cumhuriyetin Kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla vatandaşlara sürpriz hazırladı. Ulu Önder Atatürk’ün bankta oturan heykeli, Bodrum Belediye Meydanı’nda sergilenmeye başladı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan eser ilgi odağı oldu.

FETHİYE

7’den 70’e tüm yurttaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusu Fethiye’nin dört bir yanında yansıdı. Çiftçiler tarlalarında, çocuklar parklarda, sokaklarda ay yıldızlı Türk Bayrağı ile bayram kutladı. Kutlamalara katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak onurumuzdur. Ülkemize hizmet etmek, çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek ise temel ilkemizdir. Ulusumuzun bu büyük bayramı kutlu olsun” diye konuştu.



