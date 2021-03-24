Eğitim-İş Başkanı Yıldırım: ‘Dersler de iptal edilebilir’

24 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Lise öğrencilerinin tüm tepkilerine karşın liselerde sınavların mart ayından itibaren yüz yüze yapılacağı açıklanmıştı. 8 Mart’ta başlayan sınavların, 3 hafta içinde tamamlanacağını kaydedilmişti. Bu kapsamda, okullara, sınavların bu hafta içinde tamamlanması gerektiğinin bildirildiği öğrenildi. 29 Mart-16 Nisan tarihleri arasında tamamlanması planlanan ikinci döneme ilişkin sınavların tarihlerinde ise dün akşam değişiklik yapıldı. Buna göre lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart’ta başlaması planlanan sınavlarının başlangıç tarihi 3 Mayıs’a ertelendi. 12. sınıflara yönelik değişiklik yapılmadı. Bu sınıfların sınavları 16 Nisan’a kadar tamamlanacak.

‘TATİLE ALMAK İSTİYORLARDI’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ikinci dönem yüz yüze eğitime geçilirken tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanacağını, dolayısıyla riskin azalacağı taahhüdünde bulunduğunu ancak il merkezlerindeki öğretmenlerin daha aşılanmaya başlamadığını, çok sayıda eğitim çalışanının da bu süreçte Kovid-19’a yakalandığını söyleyen Eğitim-İş Genel Başkanı Yıldırım, “MEB, sınav yapmak adına okulları yüz yüze eğitime açtı ancak aşıları yaptıramadı. Sınavları bir an önce bitirin derken, Kovid-19 yayılım hızını sonlandırıp, okulları tatile almak istiyorlardı. Bir ayı aşkın bir sürelik öteleme, yüz yüze yapılan derslerin de iptal edilebilme durumunu ortaya çıkarıyor” dedi. Bu ertelemenin, okuldaki öğrenci sayısını ve okula gidip gelirken yaşanan hareketliliği azaltmaya yönelik olduğunu kaydeden Yıldırım, “Büyük ihtimalle öğrencilerin uzaktan eğitimle dersleri almasını teşvik etme amaçlı bir uygulama. Sınavların ötelenmesi demek, Milli Eğitim Bakanı’nın sık sık ‘okullar yayılım hızını etkilemiyor’ açıklamasının tersi anlamını taşıyor” ifadelerini kullandı.

‘KAYIP OLARAK EKLENECEK’

Okulların hijyen koşullarının sağlanamadığını ve okullara bu konuda maddi destek de sağlanamadığını kaydeden Yıldırım, “Çocukları sadece not üzerinden değerlendirmek adına okulları aç-kapa şekilde sürdüren MEB, bu süreçte çok kötü bir sınav verdi .Yetkililerin bir an önce görevlerini bırakmasını istiyoruz. Çocuklarımızın eğitimine yazık oldu. Telafisi zor olan bir yıl kaybı var. Korkarız ki bu yılın üstüne ikinci dönemin sonları da kayıp olarak eklenecek” diye konuştu.