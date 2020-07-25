Eğitim-İş Başkanı Yıldırım’dan 31 Ağustos iddiası: Özel okullar için açıyorlar
Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “uygun şartları taşıyan” hükümlülere 14 Nisan’dan itibaren verilen Covid-19 izninin 31 Eylül’e kadar uzatılmasına karşın Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okulların 31 Ağustos’ta açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmesine tepki gösterdi.
Yıldırım, “Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın, sorumluluğunda bulunan yurttaşların sağlığına aynı önem ve değeri vermediğini” söyledi.
Okulların 31 Ağustos’ta açılacağının erkenden duyurulmasında, özel okullara finansman sağlanmasının etkili olduğunu kaydeden Yıldırım, “Özel okulların iflasının önlenmesi çok önemli bir etken. Okulların açılmayacağı söylendiği anda yüz yüze eğitim için verilen oldukça yüksek rakamların, uzaktan eğitim için istenmesine hiç kimse razı olmaz” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, şunları kaydeti: “Turizm Bakanı’nın turistik otelleri, Sağlık Bakanı’nın hastaneleri, Milli Eğitim Bakanı’nın özel okulları var. Bu görevleri bittikten ticari işlerinde iflas etmek istemiyorlar.”
‘3 GÜNDE BULAŞMAZ MI?’
Selçuk’un, eğitimin 3 gün okulda geri kalan günler uzaktan yapılacağı yönündeki açıklamasını da anımsatan Yıldırım, “3 günde bulaşmayacak mı? Okullar kapalıyken uzaktan eğitim yapılan konular, sınava dahil edilmedi. Eğitimin, sınava girecek öğrencilere yeterli ve eşit bir şekilde ulaşmadığı bakanlık tarafından kabul edilmiş oldu” dedi.
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