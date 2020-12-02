Eğitim-İş Genel Başkanı Yıldırım: Okulöncesinde plansızlık ve karmaşa yaşanıyor

02 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Okulöncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiğinin açıklanması ile birlikte okulöncesi eğitim için 13 günde 4 kez karar değiştirilmiş oldu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, durumu “plansızlık ve karmaşa” olarak nitelendirerek “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı’nın almış olduğu kararlar ve uygulama süreçleri birbirinden kopuk hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulöncesini yüz yüze açarken Bilim Kurulu’na danışmadı mı” diye sordu.

‘ROL OYNANIYOR’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Yıldırım, bu karmaşıklığın arkasındaki ilk nedenin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı’nın almış olduğu kararlar ve uygulama süreçleri birbirinden kopuk hale geldi. Bu sistemde karar mercii Cumhurbaşkanı’nın etrafında toplamış olduğu bilirkişi heyeti, danışmanlar ve yardımcılarından oluşuyor. MEB’in, karar alma mekanizmasında önemli bir yeri varmış gibi bir rol oynanıyor” dedi.

MEB’in, 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen ve binlerce okul ile ilgilendiğini ve her gün hızlı adım atması gereken sorunlar çıktığını ancak bakanlığın, önemli konularda kendi uzmanları ile Cumhurbaşkanlığı’ndan onay almadan karar alamadığını vurgulayan Yıldırım, “13 gün içinde değişen kararlar kadar plansızlık, programsızlık ve MEB’in hiçbir anlamda hiçbir kararı alamayacağının daha iyi bir göstergesi olamaz” dedi. Erdoğan’ın, kararları Bilim Kurulu tavsiyesi ile aldığını söylediğine işaret eden Yıldırım, “MEB’in Bilim Kurulu ile irtibatı yok mu? MEB, okulöncesini yüz yüze açarken Bilim Kurulu’na danışmadı mı? Bilim Kurulu 2 gün önce farklı bir şey mi söyledi” sorularını yöneltti.

ÜCRETLİ İZİN ÇAĞRISI

“Devletin kurumsal mekanizmalarında çok ciddi karmaşa olduğuna” işaret eden Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Milli Eğitim Bakanı, ya bakan gibi davranacak, birkaç konu dışında bütün kararları kendisi alacak ve uygulayacak ya da ‘Her şey Cumhurbaşkanlığı’ndan geliyor, o ne derse onu yapıyoruz’ diyecek ve alt düzey bürokrat gibi oturacak ‘Talimat bekliyorum’ diyecek” dedi. Yıldırım, okulöncesi yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerden birine ücretli izin verilmesi çağrısında bulundu.