Eğitim-İş Genel Kurulu başladı: Hangi gruplar yarışıyor?

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:57

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-İş Sendikası'nın 6. Olağan Genel Kurulu 28-29 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılıyor.

Dört ayrı grubun yarıştığı Genel Kurul'da çok sayıda bağımsız adayın olması da dikkat çekiyor.

Edinilen bilgiye göre, bağımsız aday sayısındaki artış grupların kendi aralarındaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.

EĞİTİM-İŞ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Bu grubun başını çeken isim ise mevcut Genel Başkan Orhan Yıldırım. İçerisinde yer aldıkları "Yol Arkadaşları" grubundan ayrılarak "Eğitim İş için Güçbirliği" İttifakını oluşturanların ve güçlü bir yapıya sahip olduğu belirtilen

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) adayları ise şöyle: Orhan Yıldırım, Özkan Rona, Mehmet Yeşildağ, Emine Çalık, Suat Özkolay, Kurtuluş Gezen ve Adem Yıldırım.

Merkez Denetleme Kurulu adayları; Baki Tok, Oğuz Akkaş ve Doğan Ertohamış ola grubun Merkez Disiplin Kurulu adayları da Yusuf Karaca, Cuma Erez ve Seyit Ali Demir.

İttifakta yer alan mevcut MYK Üyesi Ebru Sungar'ın ise listede yer almaması dikkat çekti. Sungar bağımsız MYK Üyesi seçilmek için yarışacak.

BİRLİK-MÜCADELE-DAYANIŞMA GRUBU

Mevcut MYK Üyesi Maksut Balmuk’un önderliğini yaptığı bu grup, '11 Haziran' ve 'Yol Arkadaşları’ gruplarının ittifakı ile oluşturdu.

Bu ittifakın sendika içerisinde güçlü bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

Grubun yönetim organları adayları ise şöyle:

MYK adayları: Maksut Balmuk, Kadem Özbay, Şenol Eyüboğlu, Ahmet Cangı, İlhan Yaşar, Hüseyin Selçuk ve Cengiz Sarıyer.

Merkez Denetleme Kurulu adayları: H. Suat Sadış, Levent Çakan ve Erdal Öz.

Merkez Disiplin Kurulu adayları: Hayri Girgin, Bülent Şener ve Ramazan Yılmaz.

HALKÇI EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ

Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri adıyla listesini açıklayan ve Hikmet Kıvılcımlı çizgisindeki grubun liderliğini Hatay delegesi Gülden Yuva yapıyor.

Grubun özellikle kürsü hakkını kullanarak sınıf sendikacılığı fikrini anlatmak istediği dillendiriliyor.

MYK adayları: Gülden Yuva, Öznur Açıl, Nesibe Gençer, Yasemin Ergin, Cemal Akyürek, Osman Kaya ve İlhami Erdem.

Merkez Denetleme Kurulu adayları: Fethiye Tombak, Semai Tahir Pakyürek ve Ahmet Adeka.

Merkez Disiplin Kurulu adayları: Elif Yıldız, Osman Kültüroğlu ve Ercan Sarıoğlu.

HEPİMİZİN SENDİKASI

Aydınlık çizgisine yakınlığıyla bilinen Hepimizin Sendikası grubunun sözcüsü Ayla Erdem. Bir önceki Genel Kurulda 'HDP Diyarbakır İl binası önünde nöbet tutan anneleri ziyaret' esnasında Birleşik Kamu-İş adını kullandıkları için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişler ve 7 üyesi sendikadan ihraç edilmişti. İş Mahkemesine taşınan süreç sonunda 7 üyenin tamamı hakkında verilen ihraç kararı mahkemece kaldırılmış ve üyeliklerine devam kararı verilmişti. Süreç içerisinde de Aydınlık, Ulusal Kanal gibi çeşitli yayın organlarına demeç vererek sendikaya karşı açıklama yaptıkları gerekçesiyle Merkez Disiplin Kurulu tarafından yeniden ihraç edilen 7 kişiye ilişkin bu kararın Genel Kurul'a tekrar getirileceği belirtiliyor.

MYK adayları: Zafer İncebacak, Ayla Erdem, Bülent Turan, Sermin Erdem, Adnan Yarar, Duygu Yeniay Üsküplü ve Erkan Aksoy.

Merkez Denetleme Kurulu adayları: Turgay Kaçan, Esra Göker ve Uygar Mahir Kolatan.

Merkez Disiplin Kurulu adayları: Hızır İnan, Uygar Sunal ve Orçun Özmen.

BAĞIMSIZ ADAYLAR LİSTELERİ DELECEK Mi?

Eğitim-İş'in 6. Genel Kurulu çok sayıda bağımsız adayın yarışına da sahne olacak.

Eğitimci-yazar Cemil Kılıç, MYK Üyesi Ebru Sungar, Cüneyt İşbilen, Mehmet Mihmallı ve Dr. Münevver Aktaş bağımsız MYK adayları arasında yer alıyor.

Son dönemde AKP iktidarı ve yandaş medya tarafından hedef haline gelen Cemil Kılıç'ın ve kadın aday olmaları itibariyle MYK Üyesi Ebru Sungar ve Dokuz Eylül Üniv. Öğr. Üyesi Dr. Münevver Aktaş'ın delegeden önemli bir destek alacağı iddia edildi.

MYK'nin yanı sıra Merkez Denetleme ve Disiplin Kurullarına da bağımsız adaylar seçilmek için çaba sarfedecek.

Ankara 1 No'lu Şube eski Başkanı Banu Günüç Kete ve Adana Şube eski YK Üyesi İbrahim Özbay Merkez Denetleme Kuruluna; Nilüfer Atkın ise Merkez Disiplin Kuruluna aday olduklarını açıkladılar.

KADIN ADAY SAYISI NEDEN AZ?

Yüzde 65’ini kadınların oluşturduğu belirtilen Eğitim-İş Sendikası'nda; mevcut yönetimin bölünerek iki ayrı liste çıkardığı seçimlerde kadın adayların sayısının az oluşu dikkat çekti. “Eğitim-İş için Güçbirliği” ittifakının tek kadın aday göstermesi, “Birlik-Mücadele-Dayanışma” grubunun ise listesine hiç kadın aday koymadığı görüldü.

“Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri” grubu listesinde altı, “Hepimizin Sendikası” grubu ise beş kadın adaya yer verdi.

Dört ayrı grupla ve bağımsız adaylarla girilen Eğitim-İş Genel Kurulu'nun sonucunun ne olacağı merak ediliyor...