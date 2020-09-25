Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan: 6 milyon EBA’ya ulaşamıyor

25 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitimde kullandığı EBA’da, erişim sıkıntıları devam ediyor. İmkânı olmasına karşın EBA’ya erişemeyenlerin yanı sıra gerekli ekipmanı olmadığı için sisteme hiç ulaşamayan öğrencilere de kalıcı çözüm bulunamadı. Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, olanaksızlıklar nedeniyle 6 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini söyledi.

Aydoğan, EBA’ya erişim sıkıntısının “talep fazlalığı” ya da “siber saldırı” ile açıklanmasının “kabul edilemez” olduğunu söylerken “MEB, tüm öğrencilerimizin eğitim hakkından sorumlu. Eğitim en temel haktır, ‘arz talep’ olarak ifade edilemez” dedi.

Özel okullarda uzaktan eğitime erişimde sorun yaşanmadığını ancak kamu okullarında sıkıntı olduğunu, eğitimdeki eşitsizliğin daha da derinleştiğini belirten Aydoğan, “UNICEF raporu, dünya genelinde 463 milyon öğrencinin erişim için gerekli cihazlara ve olanaklara sahip olmadığını açıkladı. Rapordaki oranı ülkemiz üzerinden değerlendirdiğimizde, 6 milyona yakın öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini göstermekte” ifadelerini kullandı.

‘KDV’SİZ OLSUN’

Eğitim politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, uzaktan eğitim için kullanılan televizyon, bilgisayar ve tabletlerden KDV alınmamasını düzenleyen yasa teklifi verdi. Karabıyık, “Uzaktan eğitim öğrenciler arasında eğitim olanaklarına erişim açısından derin uçurumlar oluşmasına neden olmuştur” dedi.