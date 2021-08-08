Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul: Eşitlikçi, laik eğitim istiyoruz

08 Ağustos 2021 Pazar, 02:00

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, MEB Ziya Selçuk’un istifasıyla ilgili olarak “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte, bırakın eğitimde demokratikleşmeyi, karar süreçlerinin tabana yayılması daha çok engellendi, MEB’in de yetkilerine el konuldu. Zaten aşırı merkeziyetçi olan MEB, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ultra merkeziyetçi bir sürece evrildi. Bakan beyle yaptığımız görüşmelerde dini, vakıf ve derneklerin eğitim alanında etkinliklerini arttırdıklarını dile getiriyorduk. Kendisi de elinden geleni yaptığını söylüyordu ama istifa gerekçelerinden öyle olmadığını anlıyoruz” dedi.

Kurul, Selçuk’un görevi süresince yaptıklarıyla ilgili “Kamusal eğitimde çok ciddi sorunlar olmasına rağmen özel okul sahibi bir bakanı, MEB içinden özelleştirmelere teşvik için bir bütçe transferi yaptı. Görevi süresince, eğitimin özelleştirilmesinden geri adım veya kamusal eğitimi güçlendiren bir çaba görmedik. Eğitim sendikalarının, eğitim ile ilgili demokratik kitle örgütlerinin katılımını sağlayan düzenli bir mekanizma kurulmadı. Böyle olmayınca demokrasiden uzak karar süreçleri ile karşı karşıya kaldık” dedi.

‘BEKLENTİLERİMİZ VAR’

Bakan olarak yeni atanan Özer’in imam hatip lisesi kökenli olması ile ilgili de “Bugün imam hatiplerde açıktan cinsiyet ayrımcı bir eğitim sürdürüyorlar. Bu, kabul edilemez. Bilimsel eğitim çok zedelendi, ataerkil bir kurumsallaşma var. Bu okullardan olmak ‘önemli, değer’ olarak bir kartvizit gibi taşınıyor. Bu nitelikli bir eğitim için çok zayıf bir arguman” diye konuştu. Önümüzdeki dönemin, MEB’in daha çok yürütme konumunda olan ama asıl kararların Cumhurbaşkanlığı içindeki kurul tarafından alınacağı bir süreç olacağını belirten Kurul, “Özer’den kamusal, parasız, bilimsel, açık, şeffaf, ekolojik, cinsiyet eşitlikçi, laik, herkesi kapsayan bir eğitim istiyoruz. 6 Eylül’de yüz yüze eğitim tedbirlerle başlamalı. Bunun için öğretmen atamasına ve derslik ihtiyacı var. KHK’ler, ihraçlar konusunda daha etkin olmalı. İşlerine geri dönmeleri için çalışma yapmasını bekliyoruz” dedi.