Erdoğan, MEB’den istifa eden Ziya Selçuk’un yerine Mahmut Özer’i getirdi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, gerek Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu gerekse bakanlıkta etkili olduğu ifade edilen vakıf ve cemaatler ile bütçe sıkıntısı nedeniyle “tepki olarak” istifa ettiğine işaret ediliyor.

Selçuk’un istifası ve Özer’in atanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı atama kararı, dün gece yayımlandı. Kararda, “Selçuk’un görevden affını istediği ve affının kabul edildiği” belirtildi.

İMAM HATİP KÖKENLİ

Selçuk’un yerine getirilen yeni bakan Özer, Tokat İmam Hatip Lisesi mezunu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü bitiren Özer, 2010-2017 yılları arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin rektörlüğü görevini üstlendi. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Vekilliği, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul üyeliği görevlerinde de bulunan Özer, 2017’de ÖSYM Başkanlığı’na atandı. Özer, 2018’de Milli Eğitim bakan yardımcılığına atanmıştı. 2016-2017 yıllarında Türkiye gazetesinde yazarlık yapan Özer, halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanlığı’nı ve Türkiye Maarif Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyeliği görevini yürütüyor.

‘EMİR ERİ MİYİM?’

Selçuk’un istifası ise eğitim kulislerinde “tepki istifası” olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu nedeniyle çift başlılık olduğu ve “Selçuk’un bu duruma uyum sağlayamadığı” yorumları yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Ömer Özyılmaz, yakın bir süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk’un “bugünü kurtaracak bir politika üretemediğini” belirterek “Bakandan kaynaklanan bu beceriksizlikten dolayı, bir nesli/kuşağı kaybetmek üzereyiz” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gibi vakıflar ve cemaatlerin de bakanlıkta etkili konumda bulunduğuna dikkat çekiliyor. Bakanlığa yeterince bütçe ayrılmaması, bu nedenle başta ek öğretmen ataması ve bakanlık kaynakları ile uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere yeterli teknik desteğin yapılamaması gibi nedenlerden “Selçuk’un elinin bağlandığı” ve bu nedenle istifa kararı aldığının altı çiziliyor. Selçuk’un, özellikle salgın sürecinde milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişememesi nedeniyle de eleştirilerin odağı haline geldiğine ve bu sürecin kendisini yıprattığına da dikkat çekiliyor. Selçuk’un, daha önce yakın çevresine, “Bakan mıyız, emir eri miyiz belli değil” dediği ileri sürülmüştü.

2 KIRILMA NOKTASI

Selçuk’un bakan olarak atanmasının ardından Öğretmenlik Meslek Yasası’nın çıkarılmasına yönelik vaadi bulunuyordu. Ancak bu vaadini gerçekleştiremedi. Andımız’ın yeniden okullarda okutulmasına ilişkin davada da bakanlık, “Andımız’ın yeniden okutulmaması” yönünde görüş bildirmiş ve bu görüş tepki çekmişti. Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’un yönetiminde olduğu bir şirketin de birçok okula 25 milyon liralık satış yaptığı iddiası uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Selçuk’un, bakanlığa gelmeden önce sahibi olduğu Maya Okulları ile “Adnan Oktar örgütünde kızları örgüte kazandırmakla görevli olduğu” iddia edilen Altuğ Revnak Eti’nin kurucusu olduğu Doğa Bilimleri Derneği’nin işbirliği yaptığı da ortaya çıkmıştı.

SELÇUK: YANINIZA YENİDEN HOŞ GELDİM

Ziya Selçuk, kararın yayımlanmasının ardından da sosyal medya hesabından Erdoğan’a teşekkür etti. Selçuk, öğrencilere “Yanınıza yeniden hoş geldim. İsterim ki ülkemize, güzel ahlaka, güzel Türkçemize, o heybetli ve derin kültürümüze tutunarak dünyanın güzellik ve iyiliklerine uzanın, bilim ve bilgiyi derin bir nefes gibi içinize çekin” ifadelerini kullandı.



ÜÇ YENİ BAKAN YARDIMCISI

Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederken, yeni bakan Özer’in de ilk mesajı hedeflerinin “gerekli tüm tedbirlerin alınarak okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmek olduğunu” kaydetti. Bakanlığa üç yeni bakan yardımcısı da ataması yapıldı. Buna göre Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, bakan yardımcısı oldu. Halihazırda bakan yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Safran sosyal medya hesabından görev süresinin son bulduğu açıklamasını yaptı, ancak Safran’ın görevden alındığına ilişkin bir karar yayımlanmadı.