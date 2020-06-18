Eğitim sendikaları uyardı: ‘Tehlike büyük’

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrenci girecek. Öğrencilerin sınav kaygısına “sınav sırasında hastalık kapma” riski de eklendi. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu Milli Savunma Üniversitesi’nin sınavında hastalığa yakalanmış olan öğrencinin farkedilmeyerek sınava alınmış olması ile tüm kamuoyu şahit olmuştur. Umarız ki ‘sürü bağışıklığı’ yöntemini istemeyerek de olsa milyonlarca öğrencinin gireceği LGS ve YKS sürecinde yaşamayız” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “her türlü tedbir alındı” açıklamasının, sınava girecek öğrenci ve velileri tatmin etmediğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: “MEB’i sınav tedbirleri konusunda salgın riskini ve öğrencilerin sınav stresini en aza indirecek yüksek düzeyde önlemler alması konusundaki tedbirler için dikkat etmesi gereken konularda bir kez daha uyarıyoruz. Çünkü, en son Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığı açıklamada gördüğümüz kadarıyla sınıflardaki öğrenci sayısının yarıya indirilmesi gerektiği (her sınıfta 10 öğrenci) konusu dikkate alınmadığı gibi sanki salgın hiç yokmuş gibi geçmiş yıllardaki sınıf -öğrenci sayısı aynı şekilde (her sınıf 20 öğrenci ) korunmuştur.

- Öğrencilerin sınav süresi boyunca maske takması kuralı da ne yazık ki zorunlu olmaktan çıkarılmış ve ‘isteyen öğrencinin maskesini çıkarabileceği’ söylenmiştir. Bu durumda maskesini çıkarmış bir öğrencinin salgını bulaştırmasının önüne nasıl geçilecektir?

- Diğer öğrencilerin maske takmayan öğrenciden psikolojik olarak olumsuz etkilenmesinin önüne nasıl geçilecektir?’’

SAĞLIK GÖREVLİSİ OLMALI

Yıldırım’ın önerileri de şunlar:

- Sınav yapılan her binada salgın konusunda tecrübeli sağlık görevlisinin bulunması sağlanmalıdır.

- Sınav yapılan her binada öğrencilerin psikolojik tepki verebilme ihtimaline karşı ‘rehber öğretmen’ görevlendirilmelidir.

Bu sınava özgü yaşanabilecek olan farklı uygulamalar için sınavda görev alacaklara dikkat etmeleri gerekenler konusunda eğitim verilmelidir.

SORULAR YANITSIZ

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da LGS’ye 3 gün, YKS’ye 10 gün kalmasına rağmen en temel soruların hâlâ cevapsız bırakıldığını söyledi. Sınavda bir sınıfta bulunacak öğrenci sayısı, oturum aralarında, ortak kullanım alanlarında fiziksel mesafenin korunması için hangi önlemlerin alındığı, sağlık önlemlerinin tüm kaygıları giderecek şekilde nasıl planlandığı konularında hâlâ açıklama yapılmadığına dikkat çeken Aydoğan, şunları söyledi:

‘’İllerden bize ulaşan bilgiler doğrultusunda sınavlarda sınıf mevcutları 18-20 arasında oluşturulmuş durumda. Bakanlığın açıkladığı veriler üzerinden ise sınava girecek öğrenci sayısının derslik sayısına bölümü üzerinden bile en az 14-15 kişilik sınıflar söz konusu ve bu sayı kapalı ortam açısından son derece riskli. Salgın yayılım riski nedeniyle sınıf mevcutlarının bu sayılardan oluşması kaygıyı artırmaktadır. LGS 7 Haziran’da gerçekleşecekken salgın nedeniyle 20 Haziran’ a alınmıştı. 7 Haziran’da vaka sayısı 914 iken, 15 Haziran itibarıyla vaka sayısı 1592’ye ulaşmış durumdadır. Yalnızca bu rakamlar bile bize sınav kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, yaşanılan kaygılara, sorulara ilişkin tüm endişeleri giderecek açıklamaların ne kadar önemli, yaşamsal olduğunu kanıtlamaktadır.”