Eğitim ve öğretimde KDV oranına geçici indirim
Koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.
Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.
İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.
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