Eğitim ve öğretimde KDV oranına geçici indirim

30 Ağustos 2020 Pazar, 08:16

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

İndirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.