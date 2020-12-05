Eğitimcilere göre merkezi sınavlar eşitsizliği derinleştirecek: ‘Sınavda ısrar etmeyin’

05 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, “Sınavlarda ısrar edilmesi durumunda öğrencilerin alacağı puanların tüm yaşamlarına etki edecek olması yaşanılan eşitsizlikleri daha da derinleştirecektir’’ dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı verilerin, salgında okulların kapanmasından bugüne 8 ay geçmesine rağmen en az dört milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişim imkânına bile sahip olmadığını gösterdiğini vurgulayan Aydoğan, şöyle devam etti:

“Uzaktan eğitime erişebilen öğrencilerin ise yüzde 65’i EBA’ya ebeveynlerinin cep telefonu ile ulaşmaya çalışıyor. Uzaktan eğitime erişebilen öğrencilerin de gerçek bir erişim imkânına sahip olmadığını paylaşılan veriler kanıtlıyor. MEB, şimdiye kadar yalnızca 60 bin tabletin ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırıldığını, 30 bin tabletin daha 10 gün içinde ulaştırılacağını, yıl sonuna kadar 500 bin tabletin dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Müfredatın seyreltilmesi konusunda MEB tarafından gerekli hazırlıklar yapılmadı. Tüm öğrenciler yüz yüze eğitimde ve uzaktan eğitimde tüm kazanımlardan sorumlu tutuldu ve yüz yüze sınavlar gerçekleştirilmeye başlatıldı ve bu ısrar hâlâ devam ediyor.”

EŞİTSİZLİK GÖRÜNÜR OLDU

Salgında, öğrencilere yaşatılan eşitsizliğin daha da görünür hale geldiğini belirten Aydoğan şunları söyledi.

“MEB’in 2019-2020 LGS raporunda ebeveynlerin sosyo-ekonomik durumlarının öğrencilerin akademik başarısına etkisi 122 puan aralığına ulaşmıştır. Yoksul aile çocukları ve dezavantajlı tüm kesimler için eğitimde eşitsizliğin giderilmediği ve seçmeye, elemeye, rekabete dayalı sınavlarda ısrarın devam ettiği her gün öğrencilerin eğitimden kopuşu hızlanıyor. Her çocuğun istediği okulda eğitim görme hakkı vardır.

MEB, 31 Aralık 2020’ye kadar sınavların ertelendiğini, sınavların salgının seyrine göre ayrıca gerçekleştirileceğini açıkladı. Salgında öncelik, öğrencilerin akademik başarısını ölçmek değil, öğrencilerin eğitimden kopuşunun önlenmesi, devamlılığının sağlanması ve salgın süresince psikolojilerinin güçlü tutulmasını sağlamak olmalıdır.’’

GEYLAN: GEÇ YAPILMALI

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağına ilişkin kararı makul bulduklarını ancak iki sınavın da mümkün olabilecek en geç zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Geylan, “Yüz yüze eğitimle kazanılabilecek konu ve soru türlerinden imtina edilmelidir. Sınavlardaki soru türleri, uzaktan eğitimle sağlanabilecek kazanımlara uygun şekilde hazırlanmalıdır” dedi.