Ehliyet isteyen polise "Aramızda kaç gömlek var" diyen yarbaya dava
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise, "Ben yarbayım. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" diye hareketlerde bulunan yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Olay, 31 Mart tarihinde saat 21.00 sıralarında Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan otoyol gişesinde meydana geldi.
Gişelerde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri tarafından Balıkesir'den gelen otomobili durduruldu. Ekipler otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunurken, alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sürücüye, “Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?” diye soruldu. M.M., polis ekiplerine kendisinin yarbay olduğunu söyledi. Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu tekrar belirten otomobil sürücüsü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.
"SENİN MAAŞIN KAÇ PARA? EDERİN KAÇ PARA? YARBAYIM BEN"
Durdurulduğu için tartışmaya başlayan M.M.'nin, polis memuruna, "Senin amirin bile daha asteğmen, senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben” demesi üzerine emniyet mensubu, "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen M.M, "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor? Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı geriye kaldık? Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben, yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?" diye hakaretlerde bulundu.
Olay yerinde bulunan genç komiser yardımcısına da çatan yarbay, "Benim maiyetimdeki adam benim yanımda konuşamaz. Sen de maiyetine sahip çıkacaksın, yoksa sana saygısızlık yapıyor, bana yapmıyor" dedi.
POLİS MEMURLARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bağırıp çağıran M.M, daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı. Hakaretler savuran M.M.'nin İstanbul Okmeydanı’nda eski GATA Askerî Hastanesi olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi doktoru olarak görev yapan tabip yarbay olduğu öğrenildi. M.M. hakkında görevli polis memurları suç duyurusunda bulundu.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Münakaşa anında çekilen videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. İddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi.
İddianameye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Ceza Kanunu 106/1-2.cümle, 125/1-3a-4 ve 53/1 maddeleri uyarınca yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
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