Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Glasner, Fenerbahçe maçı için planlarını açıkladı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:02

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, sarı-lacivertli ekibin çok tecrübeli futbolculara sahip olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Deutsche Bank Park'ta düzenlenen basın toplantısına kaleci Kevin Trapp ile katılan Glasner, açıklamalarda bulundu.



Basın toplantısına katılımın yüksek olduğunu ve bunun da Avrupa Ligi'nin kulüp için önemini gösterdiğini belirten Glasner, organizasyondaki mücadelelerine Fenerbahçe gibi önemli bir takımla başlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Glasner, son günlerde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını vurgulayarak, "Çok iyi hazırlandık. Futbolcular formda, Fenerbahçe'nin 3-4-3 sisteminde oynayacağını düşünüyoruz. Son maçları bu sistemde oynadılar. Değişikliğe gideceklerini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Mesut Özil, Jose Sosa, Enner Valencia, Mergim Berisha ve Max Meyer gibi futbolcuların yanı sıra Türk Milli Takımı oyuncularının forma giydiğine işaret eden Glasner, "Fenerbahçe'nin çok tecrübeli futbolcuları var." ifadesini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin karşılaşmalarda topa sahip olmayı istediğini, Demir Grup Sivasspor'a karşı da topa sahip olma oranının yüzde 70'lerde olduğunu aktaran Glasner, ancak rakiplerinin Almanya Birinci Futbol Ligi'nin yoğunluğuna alışık olmadığını savundu.

Glasner, maçta Fenerbahçe'nin her hafta karşı karşıya kalmadığı hızlı bir oyunu oynayacaklarını, rakiplerinin hata yapmasını bekleyeceklerini kaydetti.

Fenerbahçe'nin de kanatlarda hızlı oyunculara sahip olduğunu dile getiren Glasner, "İki takımın ileriye oynadığı bir mücadele olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Wolfsburg'da çalıştığı dönemde UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle yarın saha kenarında yer alamayacak Glasner, takımın başında bulunamayacağı için üzgün olduğunu, karşılaşmayı statta locadan izleyeceğini ifade etti.



Kaleci Kevin Trapp ise takımın motivasyonunun yüksek olduğunu, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi takımlarla rekabet edeceklerini söyledi.

Trapp, milli takımdan tanıdığı Mesut Özil'in çok sakin bir kişiliğe sahip olduğunu, ancak o dönemden sonra iletişim kurmadığını anlatan Trapp, "Kendini Fenerbahçe'de iyi hissettiğini varsayıyorum. Bu adımı attı. Bunun için sebepleri olmuştur kesinlikle. O bir futbol yıldızı. Çok tanınmış. Almanya Milli Takımı'nda ve oynadığı takımlarda çok iyi performans sergiledi. Milli takımla dünya şampiyonu oldu. Bunda büyük payı vardı. Kariyerinde çok şey başardı. Çok kimsenin takip ettiği bir futbolcu. En iyilerle, büyük takımlarla rekabet edeceğimize seviniyoruz." diye konuştu.

Mesut Özil'in kaliteli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Trapp, "Mesut'un yeteneğinden ve kalitesinden pek bir şey kaybettiğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe karşılaşması, yarın Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.