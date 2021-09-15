Fenerbahçe'de Pelkas ve Ferdi’nin sakatlıklarını atlatması yüzleri güldürdü

15 Eylül 2021 Çarşamba, 07:00

TİSSERAND VE İRFAN’DA SIKINTI VAR

Sivasspor maçında adalelerindeki sorunlar nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci’de yırtık tespit edildi. Her iki oyuncunun da yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmaları bekleniyor. Frankfurt maçında sakatlıkları süren Sosa ve Nazım ile UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Serdar Dursun ve Burak Kapacak da forma giyemeyecek.

DIXON İLE AYRILIK

Fenerbahçe Beko, 2015-2016 sezonundan bu yana Sarı-Lacivertli formayı giyen Ali Muhammed (Bobby Dixon) ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İTALYAN HAKEM

F.Bahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı maçı İtalyan Maurizio Mariani yönetecek.