Ek ödeme alamayan sağlık emekçilerinden protesto

05 Ekim 2020 Pazartesi, 15:10

Mayıs ayında açılan ve yatak kapasitesi, yoğun bakım hacmi, büyüklüğü gibi konularda örnek bir kuruluş olarak lanse edilen, pandemiye karşı mücadelede önemli bir merkez olacağı iddia edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sorunlar büyüyor. Son olarak hastanede görevli hekimler, aylardır devam eden ek ödeme adaletsizliğine karşı bugün hastanede eylem yaptı.

Hastanenin B Blok önünde bir araya gelen yaklaşık 100 hekim, hastane içinde alkışlarla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş A Blok’taki Başhekimlik binası önünde sona erdi.

Burada yapılan açıklamada, haziran ve temmuz aylarında hiç ek ödeme yapılmadığı, Ağustos-Eylül-Ekim aylarında verilen performans ücretlerinin yetersiz olduğu, Kasım sonrasına dair de bir güvence verilmediği dile getirildi. Hastane yönetiminin geçmiş aylarda yapılmayan ek ödemelerle ilgili garanti veremediği, kasım ayından sonra da bir belirsizliğe mahkum edilmeye çalışıldıklarını belirten hekimler, haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladılar.

Sağlıkçılar, hastanede çalışma güvenliği konusunda da sıkıntılar yaşadıklarını, haklı taleplerle gerçekleştirdikleri, bu yürüyüşte bile baskı ve engelleme girişimiyle karşılaştıklarını öne sürdü. Hekimler, haziran ve temmuz ayı ek ödemelerinin yapılacağına dair bilgilendirme yapılmaması durumunda her gün yürüyüş düzenleyeceklerini de açıkladılar.