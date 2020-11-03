Ekim ayında 21 kadın öldürüldü

03 Kasım 2020 Salı, 13:29

Raporda öldürülen 21 kadından 12’sinin ölüm nedeni belirlenemezken, 9’unun “boşanmak”, “barışmayı ve evlenmeyi reddetmek”, “ilişkiyi kabul etmemek” gibi gerekçelerle öldürüldüğü kaydedildi.

Kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçerilmesi istenen raporda,“Öldürülen 12 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” denildi. Platform tarafından yapılan açıklamada 10 yıldır kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele edildiği kaydedilerek,“ Verileri açıklamakla sorumlu olan Bakanlık ise kaç kadının, neden, nasıl, kim tarafından öldürüldüğünü açıklamak yerine, kadın cinayeti verilerinin yanlış hazırlandığını söyleyerek gerçekleri çarpıtıyor. İstanbul Sözleşmesi’ne göre devletin istatistikleri açıklama yükümlülüğü vardır. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.