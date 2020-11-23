Ekim ayında Türkiye'den İsrail'e dönenlerin %20'sinin koronavirüs testi pozitif çıktı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 10:08

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre ekim ayında Türkiye'den dönen her 5 İsrailliden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

The Jerusalem Post'un Bakanlık verilerine dayanarak verdiği habere göre, ekim ayında Türkiye'den dönen İsraillilerin yaklaşık yüzde 20'sinin koronavirüs testi pozitif çıktığı tespit edildi.

Habere göre, 1-28 Ekim tarihleri arasında Türkiye'den dönen 988 İsrailliden 197'sine virüs bulaştı. Türkiye'yi Bulgaristan yüzde 13'lük enfeksiyon oranıyla ikinci sırada yer alırken, onu yüzde 6 ile ABD ve yüzde 3 ile Yunanistan izledi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, çok sayıda gözlemci, Ankara'nın kısmen hastalık belirtisi göstermeyen (asemptomatik) COVID-19 vakalarını bildirmeyi reddetmesi nedeniyle Türkiye'deki salgının kontrolden çıktığını belirtti.