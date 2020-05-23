Ekin Beril’den akustik konser
Yapı Kredi bomontiada World Akustik Konserleri’nde bu hafta Ekin Beril evlere konuk oluyor.
Sosyal medya platformlarında yayımladığı ve popüler şarkıları yeniden yorumladığı videolarla dikkat çeken Ekin Beril, Yapı Kredi World sponsorluğunda 23 Mayıs Cumartesi (bu akşam) saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabında canlı yayında olacak.
Türkiye’de, evinde müzik yaparak paylaşan birçok sanatçıya da ilham ve cesaret veren Ekin Beril’in kendi deyimiyle “evrenindeki gerçekliği sorgulamak için çıkılan zihinsel bir yolculuğu” anlatan 11 şarkılık "Dualite" albümündeki söz ve müziklerin tamamı da kendisine ait.
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