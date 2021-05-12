Ekmek seçiminin önemi: Hangi tür ekmek tüketmek daha sağlıklı?
Sofraların temel taşı olan ekmeği tüketip tüketmemek dışında, hangi ekmeğin tüketilmesi gerektiği de en merak edilen konulardan biri. Uzmanlar, özellikle kan şekerini yükselten beyaz ekmek yerine tam tahıllı ve ekşi mayalı ekmekler tüketilmesi konusunda uyarıyor.
Ekmek öğünlerimizde sıklıkla yer verdiğimiz bir besindir. Ekmeği ne kadar tükettiğimiz kadar hangi tür ekmeği tercih ettiğimiz de önemlidir. Tahıl tanesi; kabuk, rüşeym ve endospermden oluşur. Tam buğday unlu ekmek, çavdar ekmeği, yulaf ekmeği gibi tam tahıllı ekmekler demir, magnezyum, selenyum, B vitaminlerinden zengindir ve yüksek diyet lifi içeriğiyle kan şekerini dengede tutar, uzun süreli tokluk sağlar, bağırsak hareketlerini düzenler ve kan parametrelerini iyileştirir.
Beyaz ekmek
ise tam tahıllı ekmeklerin aksine kan şekerini daha hızlı yükseltir ve daha
çabuk acıkmaya neden olarak daha fazla yemeğe teşvik eder. Aynı zamanda beyaz
un gibi rafine tahıllar, tahıl tanesinin öğütülerek kabuğu ve rüşeyminin
ayrılmış halidir. Öğütme işlemi ile lif, demir ve B vitaminlerini
azaltmaktadır.
İşte Uzman Diyetisyen Aslıhan
Küçük Budak’a göre tüketilmesi daha yararlı olan ekmek türleri…
YÜZDE 100 TAM BUĞDAY UNLU EKMEK
Tam buğday unlu ekmekleri satın
alırken yüzde 100 tam buğday unundan yapılmış olmasına özen gösterin. Daha
sağlıklı olduğu algısını yaratmak için ‘’tam buğday’’ olarak etiketlenen
ekmekler, önemli miktarlarda rafine un içerebilirler.
EKŞİ MAYALI TAM BUĞDAY UNLU EKMEK
Ekşi hamur, ekmeği kabartmak için
doğal olarak oluşan maya ve bakterilere dayanan bir fermantasyon süreciyle
yapılır. Fermantasyon, belirli minerallere bağlanan ve emilimini bozan
fitatların sayısını azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda ekşi mayalı ekmek
bağırsak sağlığını ve sindirimi destekleyen fermantasyon işlemi sırasında
oluşturulan probiyotiklerden ve bu yararlı bakterileri besleyen
prebiyotiklerden zengindir. Son olarak ekşi mayadaki yararlı bakterilerin
nişastanın sindirilme oranını azaltmaya yardımcı olması nedeniyle ekşi mayalı
ekmeğin daha düşük glisemik indekse sahip olduğu düşünülmektedir. Ekşi mayalı
ekmekler hem tam buğday unundan hem de beyaz undan yapılabilir. Bu noktada tam
buğday unundan yapılan ekşi mayalı ekmekleri tercih etmek çok daha sağlıklı
olacaktır.
YULAF EKMEĞİ
Yulaf
ekmeği genel olarak yulaf, tam buğday unu, maya, su ve tuzdan yapılır. Yulaf,
kolesterol seviyelerini düşürmeye, kan şekerini düzenlemeye ve yüksek tansiyonu
düşürmeye yardımcı olan beta-glukan ve magnezyum, tiamin, demir ve çinko gibi
faydalı besinler bakımından zengindir. Bu nedenle yulaf ekmeği de sağlıklı bir
tercihtir.
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