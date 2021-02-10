Ekmekçioğlu işçilerine destek: Sendika Çorum’da da haktır

10 Şubat 2021 Çarşamba, 17:10

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’e üye oldukları için işveren tarafından işten atılan, 90 Ekmekçioğlu metal işçisi 65 gündür fabrika önündeki direnişini sürdürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanında metal fabrikalarında çalışan DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş üyesi işçiler bugün eş zamanlı yaptıkları eylemlerle direnişteki Çorum Ekmekçioğlu metal işçilerine destek verdiler.

“SENDİKA ÇORUM’DA DA HAKTIR”

Çorum Ekmekçioğlu metal işçilerine; Düzce Çokyaşar, Halat, Cam Bialetti, Ankara Başöz Enerji, Gebze AR Metal, Bosal, Cengiz Makine, Bilecik ACCURIDE Wheels işçileri yaptıkları eylemlerle, “Sendika Çorum’da da haktır”, “Ekmekçioğlu işçileri kazanacak”, “Ekmekçioğlu işçilerinin onurlu direnişini selamlıyoruz”, “Ekmekçioğlu işçileri kazanacak”, “Çorum’ da da olsanız hep yanınızdayız” şeklinde sloganlar atarak destek verdiler.

İSTANBUL VE ÇORUM’DA EŞ ZAMANLI EYLEM

Ekmekçioğlu işçileri bugün Ekmekçioğlu işvereni Rüstem Ekmekçi’nin İstanbul’daki işyerinin ve Çorum’daki evinin önünde oturma eylemi gerçekleştirdiler.

Çorum’dan İstanbul’a giden bir grup Ekmekçioğlu metal işçisi Rüstem Ekmekçi’nin Şişhane’de işlettiği otopark önünde DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da yer aldığı bir oturma eylemi gerçekleştirdi.

Adnan Serdaroğlu, İstanbul’da yapılan eylemde yaptığı konuşmada, Ekmekçioğlu işçilerinin 65 gündür Anayasal haklarını aradığını belirterek, "Pandemi sürecini fırsata çevirerek işçileri 'Kod 29’ ile işten atanlar mutlaka hesap verecekler" dedi. İktidarı da eleştiren Serdaroğlu, "Bugüne kadar haksızlığa uğrayan işçiler için bir tek laf dahi edilmedi” diye konuştu.