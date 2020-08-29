Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 4.4 artışla 85.9 oldu. Artış, temmuzda yüzde 12 idi

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos 2020” raporuna göre, salgın nedeniyle nisanda büyük düşüş yaşanan ekonomik güven endeksindeki mayısta başlayan artış ağustosta da devam etti.

Ancak artış hızında dikkat çekici azalma yaşandı. Ayrıca bu endeks, Nisan 2018’den (101.5) bu yana da ekonomiyle ilgili “kötümserlik” göstergesi olan 100 puanın altında sonuçlar veriyor.

‘YİNE ÜZÜLECEKLER’

Ekonomik güven endeksi temmuzda 82.2 iken ağustosta yüzde 4.4 artarak 85.9 puana yükseldi. Bu artış temmuzda yüzde 11.8, haziranda yüzde 19.1 olmuştu. Ayrıca endeks değeri geçen yılın ağustos ayında 90.5 puandı.

Bu endeksi oluşturan alt endekslere bakınca, özellikle tüketicideki gerileme dikkat çekiyor. Salgının etkilerinin yeniden artması, dolardaki hızlı artış ve yükselen enflasyon tüketiciyi etkilemiş görünüyor. Tüketici güven endeksi ağustosta yüzde 2.2 azalarak 59.6 puana indi.

Ayrıca inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 2.3 azalarak 85 puan oldu. Buna karşın reel kesim (imalat sanayii) güven endeksi bir önceki aya göre ağustosta yüzde 5.8 artarak 105.2 puan, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.7 artarak 70.5 puan, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.2 artarak 94.9 puana çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise sonuçları şöyle yorumladı: “Battık, bittik lobisi yine üzülecek.”