Ekonomik kriz Diyanet'e uğramadı: Salgında para saçtılar!

09 Ağustos 2020 Pazar, 14:26

Dev bütçesi ile aralarında yatırımcı bankaların da olduğu 12 kamu kurumu geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüksek harcamaları, pandemi döneminde de hız kesmedi. Kamuoyunda tartışma yaratan açıklamaları ve 11,5 milyar TL’lik bütçesi ile eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüksek harcamalarına bir yenisi daha eklendi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; yayıncısı olduğu üç derginin yıllık basım masrafı 5 milyon TL olan Diyanet’in üç farklı boyda toplam 50 bin adet bastırdığı, “Hadislerle İslam” kitaplarının basımı için de 1,9 milyon TL’lik sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

50 BİN KİTAP BASILACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, 5 Haziran 2020’de üç adet eserin basımı için hizmet alım ihalesi açtı. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye beş firma teklif sundu. Diyanet’in, “Hadislerle İslam” kitabının büyük boy, cep boy ve muhtasar büyük boy şeklinde toplam 50 bin adet basımını içeren iş için en düşük teklifi İleri Basın Matbaacılık isimli şirketin verdiği bildirildi.

MALİYET 2,5 MİLYON TL’Yİ AŞACAK

Diyanet’in pandemi gölgesinde gerçekleştirdiği ihale 5 Ağustos’ta sonuçlandı. İhalenin sonuç raporuna göre, “Hadislerle İslam” eserinin basımı için 1 milyon 920 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı. İmzaları 30 Temmuz’da atılan 50 bin kitap basımı işinin yaklaşık maliyetinin ise 2 milyon 781 TL olduğu kaydedildi.

TAKVİMLERE 10 MİLYON TL

2020 yılı için bastırdığı 3 milyon 384 bin takvime 9,8 milyon TL harcayan Diyanet, 2021 için de 3 milyon 420 bin adet takvim siparişi vermişti. Basımı için özel bir şirketle el sıkışılan takvimlerin maliyetinin ise 10 milyon TL’ye yaklaşacağı bildirilmişti.