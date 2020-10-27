Ekonomik kriz İBB raporunda

27 Ekim 2020 Salı, 14:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi'nin, pandeminin İstanbul’da ekonomiye etkilerini değerlendiren "Kovid-19 Pandemisinin İstanbul Ekonomisine Etkileri" raporunda işsizlik gerçeği öne çıktı.

Rapora göre pandemi sonrasında İŞKUR aracılığıyla işsizlik ödeneğine yapılan başvurular, mart ve nisan aylarında rekor düzeye ulaştı. 2019 yılı mart, nisan ve mayıs aylarında İstanbul’da toplam 130 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurmuşken, 2020 yılının aynı döneminde başvuran kişi sayısı yüzde 37,6 artarak 178 bine ulaştı. 2019 yılının aynı aylarında işsizlik ödeneğini hakedenlerin sayısı ise 75 bin iken, 2020 yılında yüzde 33,7 azalışla 50 bin oldu.

Aynı dönemde Türkiye genelinde ise başvuru sayısı yüzde 42 artarak 362 bine ulaştı, hakedenlerin sayısı yüzde 35,1 azalarak 155 bine geriledi. İŞKUR aracılığıyla toplam işe yerleştirmeler 2019’un ikinci çeyreğinde 102 bin kişiye ulaşmışken 2020 yılının aynı döneminde yerleştirmeler yüzde 85,2 azalarak 15 bin kişiye geriledi. Türkiye genelinde ise 2020 yılının ilk çeyreğinde işe yerleştirilenlerin sayısı 246 bin iken 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 43,6 azalarak 138 bine gerilerken üçüncü çeyreğinde ilk çeyrek ile aynı seviyede gerçekleşti.

BORÇLANMA ARTTI, TAKİBE DÜŞEN KREDİLER YÜZDE 41,4 YÜKSELDİ

İstanbul’da ihtiyaç kredileri son 10 yıla bakıldığında 2020 yılının ikinci çeyreğinde ilk defa konut kredisinden daha yüksek miktarda gerçekleşti. Son bir yıla bakıldığında İstanbul’da ihtiyaç kredileri yüzde 58,8, konut kredileri ise yüzde 20,5 arttı.Türkiye genelinde ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut kredisi tutarı yüzde 29,9, ihtiyaç kredileri ise yüzde 63,8 arttı. Takipteki alacaklar, 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 61,4 milyar TL, ikinci çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,4 artarak 61,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

HER 4 HANENİN BİRİ YARDIM TALEP ETTİ

İBB’nin sosyal yardım amacıyla açmış olduğu internet sayfasına yapılan başvurulara göre; pandemi sürecinde İstanbul’da her 4 haneden birinin sosyal yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul’da toplam hane sayısı 4,5 milyon iken hanelerden gerçekleşen toplam başvuru sayısı 1 milyonu aştı. Başvuruda bulunan hanelerin yüzde 30,9’unun düzenli bir geliri olmadığı anlaşıldı.

DAR GELİRLİ HANELERİN YÜZDE 77,9’UNUN MEVCUT BORÇLARI YÜKSELDİ

Yoksul hanelerde Kovid-19’un etkilerini ölçmek amacıyla 14 - 23 Ekim 2020 tarihleri arasında 1.000 dar gelirli hane ile yapılan anket çalışmasının sonuçları yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre, pandemi döneminde dar gelirli hanelerin yüzde 37,6’sında iş kaybı yaşanırken hanelerin yüzde 75,2’sinin geliri azaldı. Salgın sebebiyle hanelerin yüzde 77,9’unun mevcut borçlarında artış gerçekleşirken en çok banka ve kredi kartı borçlarının arttığı ortaya çıktı.



