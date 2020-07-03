Ekonomik krizin vurduğu Lübnan'da eczaneyi silahla basıp bebek bezi istedi

Tarihinin en şiddetli ekonomik krizini yaşayan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir adam eczaneyi silahla bastı, ancak istediği kasadaki paralar değil yalnızca bebek beziydi...

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2020 Cuma, 16:10
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