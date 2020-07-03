Ekonomik krizin vurduğu Lübnan'da eczaneyi silahla basıp bebek bezi istedi
Tarihinin en şiddetli ekonomik krizini yaşayan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir adam eczaneyi silahla bastı, ancak istediği kasadaki paralar değil yalnızca bebek beziydi...
Video Haberler
- Avukatlara biber gazlı müdahale!
- Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!
- Kadından erkeğe manzaraya karşı meydan dayağı kamerada
- Bir anda göz göze geldi ve olanlar oldu
- Tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
- Hayretler içinde bıraktı! Köpekbalığı avladı
- Baldızını silahla vurdu!
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi
- Karamollaoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması
- Düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı