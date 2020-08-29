Ekonomik küçülme tahmini yüzde 11.8

Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgını tecrit önlemlerinin uygulandığı ikinci çeyrekte (nisan, mayıs, haziran) geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11.8, 2020’nin tamamında ise yüzde 1.9 küçüleceği tahmin ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00
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Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Reuters’ın, 14 kurumun katılımıyla yaptığı ankette ikinci çeyrek için küçülme tahminleri yüzde 7.1-13.1 arasında yer aldı. 2020’nin tamamı için küçülme tahminleri ise yüzde -3.8 daralma arasında.

Bu tahminler ekonominin yıllık bazda 2009’dan beri ilk kez küçülebileceğini gösteriyor. Türkiye ekonomisi, koronavirüsün etkilerinin ve tedbirlerinin sınırlı hissedildiği ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümüştü.


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