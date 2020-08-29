Ekonomik küçülme tahmini yüzde 11.8

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Reuters’ın, 14 kurumun katılımıyla yaptığı ankette ikinci çeyrek için küçülme tahminleri yüzde 7.1-13.1 arasında yer aldı. 2020’nin tamamı için küçülme tahminleri ise yüzde -3.8 daralma arasında.

Bu tahminler ekonominin yıllık bazda 2009’dan beri ilk kez küçülebileceğini gösteriyor. Türkiye ekonomisi, koronavirüsün etkilerinin ve tedbirlerinin sınırlı hissedildiği ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümüştü.