Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu: "Benden başka merak eden yok mu?"

19 Aralık 2020 Cumartesi, 13:50

Ekonomist Emin Çapa, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden beklenmedik bir kararla sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden Berat Albayrak hakkında paylaşım yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, istifa ettiği günden bu yana herhangi bir açıklama yapmadı, fotoğrafı çekilmedi, sosyal medya hesaplarını kullanmadı. Nerede bulunduğuna dair en küçük bir bilgi medyada yer bulmadı.

Albayrak, istifa sürecinde sağlık sorunları yaşadığını belirtmişti. Son günlerde Albayrak'ın sağlık sorunlarına odaklandığı ve ailesiyle birlikte Trabzon'da bulunduğuna yönelik iddialar ortaya atılıyor.

İşte Emin Çapa'nın o paylaşımı

Bir ay önce ülkenin iki numaralı adamı, tahtın varisi, ekonomi bakanı, zora düştüğünde "yanındayız Albayrak" mesajları atılan, her açıklaması alkışlanan, ağzını açsa canlı yayına girilen Sn Albayrak'ın nerede olduğunu merak eden benden başka kimse yok mu?

#beratalbayraknerede

Çapa, kendisine "Katar'a danışman olarak atanmadı mı?" sorusuna da "Bilmiyoruz. Ne doğrulatabiliyoruz, ne yalanlatabiliyoruz" cevabını verdi.







