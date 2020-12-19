Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu: "Benden başka merak eden yok mu?"

İstifa ettiği ana kadar medyanın favori bakanlarından olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın nerede olduğu sorusu yurttaşlar kadar ekonomi ve siyaset dünyasının da gündeminde. Ekonomist Emin Çapa, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Albayrak'ı hatırlattı: "Albayrak'ın nerede olduğunu merak eden benden başka kimse yok mu?"

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2020 Cumartesi, 13:50
Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu:
Abone Ol google-news

Ekonomist Emin Çapa, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden beklenmedik bir kararla sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden Berat Albayrak hakkında paylaşım yaptı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, istifa ettiği günden bu yana herhangi bir açıklama yapmadı, fotoğrafı çekilmedi, sosyal medya hesaplarını kullanmadı. Nerede bulunduğuna dair en küçük bir bilgi medyada yer bulmadı. 

Albayrak, istifa sürecinde sağlık sorunları yaşadığını belirtmişti. Son günlerde Albayrak'ın sağlık sorunlarına odaklandığı ve ailesiyle birlikte Trabzon'da bulunduğuna yönelik iddialar ortaya atılıyor. 

İşte Emin Çapa'nın o paylaşımı 

Bir ay önce ülkenin iki numaralı adamı, tahtın varisi, ekonomi bakanı, zora düştüğünde "yanındayız Albayrak" mesajları atılan, her açıklaması alkışlanan, ağzını açsa canlı yayına girilen Sn Albayrak'ın nerede olduğunu merak eden benden başka kimse yok mu? 

#beratalbayraknerede

Çapa, kendisine "Katar'a danışman olarak atanmadı mı?" sorusuna da "Bilmiyoruz. Ne doğrulatabiliyoruz, ne yalanlatabiliyoruz" cevabını verdi. 




En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler