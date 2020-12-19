İddia: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın İstanbul'da bir ofis tuttuğu ve çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi
Berat Albayrak, 8 Kasım akşamı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu. Albayrak istifa açıklamasını "Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin" diye bitirmişti.
İSTİFANIN ARDINDAN 1 BUÇUK AY GEÇTİ
İstifanın ardından bir buçuk ay geçen Albayrak hiçbir platformda yurttaşların karşısına çıkmadı. Bugün sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında da bu soru geldi. Twitter'da "#beratalbayraknerede" etiketi trend topic oldu.
Odatv’de yer alan habere göre, Berat Albayrak, Koç Holding'in genel müdürlüğünün bulunduğu İstanbul Nakkaştepe'de bir ofis tuttu. Bu ofiste çalışmalarını yürütüyor, görüşmelerini gerçekleştiriyor.
Albayrak, 2018'de bakan olmak için milletvekilliğinden istifa etmişti. AKP yönetiminde de yer almayan Albayrak'ın siyasi bir görevi olmadığı için kamuoyunun karşısına çıkmadığı konuşuluyor.
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