Ekonomist Oğuz Demir Bitcoin’deki düşüşü değerlendirdi
Bitcoin’de sert düşüş sürüyor. Sert fiyat hareketleriyle panik havası yaratan kripto varlıklar kısa sürede hızla değer kaybetmeye başladı. 14 Nisan 2021'de 64 bin 813 dolara kadar yükselen Bitcoin 38 bin dolara kadar gerilediği görüldü. Cumhuriyet TV’ye açıklamada bulunan Doç.Dr Oğuz Demir “Bitcoin’de düşüşler neredeyse %40’lara kadar geriledi. Sürü psikolojisi, artışı nasıl etkiliyorsa düşüşü de etkiliyor.” dedi.
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