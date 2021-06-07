Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden 'ölüm tehdidi' aldığını duyurdu.
Ekonomi alanında uzman olan ve çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde yayımlanan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya esabı üzerinden 'ölüm tehdidi' aldığını duyurdu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Demirtaş, ''Instagram Adı: 1992 BaharKahraman. Benim defterimi düzecekmiş. Solcu köpeğiymişim. Emniyet güçleri isterse 3 günde bu ölüm tehdidi yapanı bulur. Siz de bulursunuz. Bu ülke bu 3-5 mafyavari tipten çok çok daha büyük'' ifadelerini kullandı.
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