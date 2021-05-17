Özgür Demirtaş'tan, Elon Musk'a 'Bitcoin' tepkisi: Yaptığı yanlış

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:38

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın son açıklamaları nedeniyle Bitcoin önce geriledi, ardından yükseldi.

Bir kullanıcı "Bitcoin yatırımcıları, Tesla'nın elinde kalan BTC'leri sattığını görünce kendilerini tokatlayacak. Elon Musk'a yöneltilen nefret düşünüldüğünde, onunu suçlayamam" yorumunu yaptı.

'TESLA, BİTCOİNLERİNİ SATMADI'

Musk da bu paylaşıma, "Aynen" cevabını verdi. Ancak Musk'ın bu cevabı, Tesla'nın elindeki BTC'leri sattığı yönünde algılandı. Bitcoin'in fiyatı düşmeye başladı.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını gören Elon Musk, ''Konuyu netleştirmek gerekirse Tesla, Bitcoinlerini satmadı" ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞI YANLIŞ'



Musk'a tepki gösteren Özgür Demirtaş, ''Elon Musk’ın yaptığı da yanlış, her coini aldırmaya çalışanın yaptığı da yanlış. Elon 2 gün önce bilmiyor muydu BTC’nin nasıl ve kimler tarafından Mine edildiğini? Yeni mi öğrendi? Her şeye al diyenler de tavsiye verdikleri insanların hayatını ve kazancını biliyorlar mı da...'' dedi.