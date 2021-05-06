Ekonomist Özgür Demirtaş'tan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na 'faiz' göndermesi

06 Mayıs 2021 Perşembe, 16:32

Piyasaların merakla beklediği gelişmeyi duyuran Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Eski Başkanı Naci Ağbal'ın faiz artırımına giderek doğru bir hamle yaptığını belirtmişti. Yapılması gerekenin yapıldığını ve bu kararın atılması gerektiğini belirten Demirtaş'ın yanı sıra birçok ekonomist aynı şeyi söylemiş ve Ağbal'ın politikasını doğru bulmuştu.

Sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Demirtaş, yazdığı yazılarda yüksek faize karşı olduğunu birçok kez ifade eden Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na 'faiz' göndermesinde bulunarak, ''Önceki Merkez Bankası başkanı, faizleri indirmiyor diye hedefe kondu. Şu anki Merkez Bankası başkanı önceki başkan hakkında gazeteye 'Sen Kimsin' minvalinde başlık attırdı. Ve bugünkü ikinci toplantısında da Naci Ağbal’ın faizinden indiremeden devam etti. Bilim ideoloji falan dinlemez'' ifadelerini kullandı.

'BİLİMİ YOK SAYANLAR...'

Demirtaş, ''Başımıza ne geldi ise Dünya çapındaki bilim insanlarının onlarca yıl önce yazıp, söylediklerini, eğitim seviyeleri yeterli olmadığı halde yok sayanlardan geldi'' dedi.

'DEDİKLERİNE KENDİLERİ DE İNANMIYOR'

Demirtaş, ''Faiz enflasyonun Sebebidir' gibi ciddiyetsiz, vasat bir görüşe karşı: Eğer bu görüşünüze güveniyorsanız hodri meydan indirin faizleri 10 puan demiştim. Ağbal görevden alınalı 2 ay oldu. Ama çıt yok. Demek ki kendi dediklerine kendileri de inanmıyor! İnanıyorsanız hodri meydan'' ifadelerine yer verdi.