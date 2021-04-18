Mansur Yavaş'tan gençlere "Kripto para" uyarısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kripto paralara ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kripto paralara ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, kripto para dünyasının “Karışık” olduğunu söyledi ve gençleri uyardı.
Yavaş şunları belirtti: "Belediyemizin kripto para birimi olup olmadığı yönünde sorular alıyorum. Dijital dünyadaki yeniliklerin sıkı bir takipçisi olsak da biz sadece Ankara’mızın yatırımlarına odaklıyız. Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler."
Belediyemizin kripto para birimi olup olmadığı yönünde sorular alıyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 18, 2021
Dijital dünyadaki yeniliklerin sıkı bir takipçisi olsak da biz sadece Ankara’mızın yatırımlarına odaklıyız.??
Kripto dünyası bu aralar karışık, sabırlı ve dikkatli olmak lazım gençler.??
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