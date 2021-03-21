Ekonomist Özgür Demirtaş'tan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na 'faiz' göndermesi: Hodri meydan

21 Mart 2021 Pazar, 18:26

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Eski Başkanı Naci Ağbal'ın faiz artırımına giderek doğru bir hamle yaptığını belirtmişti. Yapılması gerekenin yapıldığını ve bu kararın atılması gerektiğini belirten Demirtaş'ın yanı sıra birçok ekonomist aynı şeyi söylemiş ve Ağbal'ın politikasını doğru bulmuştu.

Merkez Bankası'nın faiz artış kararının ardından Ağbal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı ve yerine Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu getirildi.

'FAİZİ YÜZDE 10'A İNDİRSİN'

Demirtaş ise Kavcıoğlu'nun görüşünü eleştirdi ve "MB yeni başkanının 'Faiz enflasyonun sebebidir' gibi bir ekolün temsilcisi olduğu görülüyor. Eğer bu düşüncelerine bu kadar güveniyorlarsa faizi Pazartesi günü %10 indirsinler. Hodri Meydan. Hep beraber son kez bu acayip görüşü test edelim. En azından son kez test etmiş oluruz" dedi.

'HODRİ MEYDAN'

Demirtaş, "Eğer bunu yapmazlarsa, demek ki kendileri de kendilerinin faiz konularındaki acaip görüşlerine inanmıyorlar demektir. Hodri Meydan..." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, daha önce yazdığı yazılarda yüksek faize karşı olduğunu birçok kez ifade etmişti.