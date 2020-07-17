Ekonomist Şahinöz: İhtiyacınız olmasa bile kredi çekin
FED eski ekonomisti ve ekonomi yazarı Erkin Şahinöz, iş insanlarına ihtiyaçları olmasa bile kredi çekmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Bir daha böyle faiz bulmak kolay değil, bugün çekebildiğiniz kadar krediyi hatta ihtiyacınız olmayan krediyi çekin” dedi.
FED eski ekonomisti ve dkonomi yazarı Erkin Şahinöz, iş insanlarına ihtiyaçları olmasa bile kredi çekmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Bir daha böyle faiz bulmak kolay değil, bugün çekebildiğiniz kadar krediyi hatta ihtiyacınız olmayan krediyi çekin” dedi.
Şahinöz, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin çevrimiçi gerçekleştirdiği etkinliğe katılarak iş insanlarına kredi çekme tavsiyesinde bulundu. Şahinöz iş insanlarının kredilerin düşük olduğu dönemde ihtiyaçları olmasa bile ‘fırsattan’ yararlanması gerektiğini kaydederek, “Şirketlerin bilançolarını döndürmek ve net işletme sermayelerini güçlendirmek için bugünün faiz oranlarıyla verilen kredileri kullanmaları lazım. Bir daha böyle faiz bulmak kolay değil, bugün çekebildiğiniz kadar krediyi hatta ihtiyacınız olmayan krediyi çekin. İhtiyacınız olmayan krediyi biraz mevduatta tutun” diye konuştu.
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