Ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyor
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.
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