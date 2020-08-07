Ekonomiyi eleştirenlere "kahpe" diyen Işılak'a CHP'den sert tepki
CHP'li Mehmet Bekaroğlu, ekonomiyi eleştirenlere "soysuz" ve "kahpe" diyen Uğur Işılak'a, "kemik yalayıcıları ve şakşakçılar" sözleriyle tepki gösterdi.
AKP'nin eski milletvekili ve partinin birçok propaganda müziğini yapan Uğur Işılak, döviz kurunun yüksek artışının ardından hükümete eleştiriler yöneltenlere "soysuz" ve "kahpe" şeklinde yanıt vermesine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu sert sözlerle tepki gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet bloğuna tepkiler sürüyor. Döviz kurunun son günlerde yüksek oranda artış göstermesi birçok yurttaşın sosyal medya platformu başta olmak üzere birçok alanda tepkisine neden oldu.
Son olarak bu konuda eleştiriler yöneltenleri hedef alan Uğur Işılak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazin olan ne biliyor musun? Devletin başına gelebilecek her türlü belanın karşısında, savrulmadan yiğitçe durmak yerine, düşmana selam duracak soysuzların Türkiye adına konuşup ahkâm kesmesi. Her şey biter... Kriz de biter, sıkıntı da; ama kahpesi bitmez bu kadim toprakların" ifadelerini kullandı.
"KEMİK YALAYICILARI"
Uğur Işılak'ın eleştiri yapan yurttaşları bu sözlerle hedef almasına CHP'li Mehmet Bekaroğlu, sert sözlerle tepki gösterdi. Işılık'ın "kahpeler" söylemini alıntılayan Bekaroğlu, "Kahpelere lanet olsun! Ve lakin bu toprakların kahpeleri kadar yalakaları, kemik yalayıcıları ve şakşakçılarının olduğunu unutmayın!" dedi.
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