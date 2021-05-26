Ekrem İmamoğlu açıkladı: Veresiye defterlerini kapatıyoruz!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Bakkal projesiyle ilgili, "Veresiye defterlerini kapatıyoruz" açıklaması yaptı.
"Hem bakkalları hem de ihtiyaç sahiplerini destekleyen Halk Bakkal uygulamasını hayata geçirdik" bilgisini veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa sürede bine yakın bakkal bu ağa dahil oldu" ifadelerine yer verdi.
"VERESİYE DEFTERLERİNİ KAPATIYORUZ"
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Twitter paylaşımı şöyle:
Veresiye defterlerini kapatıyoruz. Hem bakkalları hem de ihtiyaç sahiplerini destekleyen #HalkBakkal uygulamasını hayata geçirdik. Kısa sürede bine yakın bakkal bu ağa dahil oldu.
Veresiye defterlerini kapatıyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 26, 2021
Hem bakkalları hem de ihtiyaç sahiplerini destekleyen #HalkBakkal uygulamasını hayata geçirdik.
Kısa sürede bine yakın bakkal bu ağa dahil oldu. https://t.co/Fm3XBPLoP5 pic.twitter.com/PUt7PVUPTm
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün