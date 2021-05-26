Ekrem İmamoğlu açıkladı: Veresiye defterlerini kapatıyoruz!

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:10

"Hem bakkalları hem de ihtiyaç sahiplerini destekleyen Halk Bakkal uygulamasını hayata geçirdik" bilgisini veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa sürede bine yakın bakkal bu ağa dahil oldu" ifadelerine yer verdi.

"VERESİYE DEFTERLERİNİ KAPATIYORUZ"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Twitter paylaşımı şöyle:

Veresiye defterlerini kapatıyoruz. Hem bakkalları hem de ihtiyaç sahiplerini destekleyen #HalkBakkal uygulamasını hayata geçirdik. Kısa sürede bine yakın bakkal bu ağa dahil oldu.