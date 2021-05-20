Ekrem İmamoğlu'ndan amatör sporlara destek

20 Mayıs 2021 Perşembe, 14:44

Aralarında depremin de bulunduğu her konuda, İstanbul’un 39 ilçesine eşit bakış açısıyla yaklaştıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Hizmeti eşit bir biçimde İstanbul'a dağıtmanın sorumluluğunu, göreceksiniz bu 5 yılda sonuna kadar taşıyacağım. Ben, bunun tersini yaşadım. Bir ilçede, bir belediye başkanı o partiden değil ise, o hizmetin nasıl getirilmediğini yaşadım. Allah şahit. Orada yaşayan ilçedeki hemşirelerim de şahit. Ne yazık ki, göz göre göre, bunu yüzümüze baka baka söyleyenleri ben yaşadım. Böyle bir şey yaşatır mıyım bir belediye başkanına. Asla yaşatmam. Halk seçmiştir; görevini yapacak. Aynı beni seçtiği gibi. Ben de görevimi yapacağım. Bu ülkede, siyasetin ve siyasi partilerin bu kadar önde tutulduğu bir dönemin bütün kusurlarını bertaraf etmek zorundayız” diye konuştu.

Silivrispor, Bandırmaspor ve Samsunspor gibi takımlarda forma giyen, 22 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu merhum Müjdat Gürsu’nun adının verildiği Silivri’deki stat, 2009 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında kullanılmaz hale gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilçeye 20 Aralık 2019’da yaptığı ziyarette, atıl durumdaki stat ve etrafındaki spor kompleksinin bakımsızlığı gündem oluşturmuştu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, söz konusu alanın ya Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesini ya da kendilerine tahsis edilmesini istemişti. İmamoğlu ise, İBB bünyesindeki tesislerin, kurum tarafından yenileceğini söylemişti.

SENELERDİR ATIL HALDEYDİ, 1 YILDA YENİLENDİ

İBB, stat ve spor kompleksindeki yenilemeyi, yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından tamamladı. Kompleks, daha önce olmayan engelli asansörü ve rampası ile birlikte stat hale getirildi. Yenilenen Müjdat Gürsu Stadı ve Spor Kompleksi için düzenlenen açılış töreninde İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, CHP PM üyesi Sevgi Kılıç, CHP İBB Meclis Başkanvekil Doğan Subaşı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez hazır bulundu. Merhum Gürsu’nun ağabeyleri, Müfit ve Bülent Gürsu ile ablası Binnur Demirbağ da törende onur konuğu olarak ağırlandı. Törende; sırasıyla Düşmez, Yılmaz ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

YILMAZ’DAN İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

İmamoğlu’nun Aralık 2019’daki ziyaretini hatırlatan Yılmaz, “Sayın Başkan’ım Ekrem İmamoğlu'na bir Silivri ziyaretinde, bu tesisin Spor Bakanlığı'na veya Silivri Belediyesi’ne tahsisinin mümkün olup olmadığını sorduğumda, niye tahsisi talep ettiğimi de anlattığımda, ‘Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, buraya yapılacak tüm tesisleri, tüm yenilikleri karşılamaya hazırız’ dedi. Ben, sizlerin huzurunda, Silivri'de yaşayan, spora gönül veren herkesin adına, kıymetli Başkan’ım Ekrem İmamoğlu'na şükranlarımı, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarına da teşekkür etmek istiyorum” dedi. Konuşmasında olası İstanbul depremine de değinen Yılmaz, kentsel dönüşüm konusunda İBB iştiraki KİPTAŞ ile ortak çalışma içerisinde olmak istediklerine vurgu yaptı.

“BAŞKA ÜLKELERİN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü YOK”

İmamoğlu da konuşmasına merhum Gürsu’ya rahmet, ailesine sabır dileyerek başladı. Dünkü 19 Mayıs kutlamalarının Taksim Cumhuriyet Anıtı bölümündeki özensizliğe bir kez daha dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Dün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı 102’nci yılında hep beraber kutladık. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, hissedilerek kutlanmalı. Bunun için herkes, mutlaka elinden geleni yapmalı. Dünyada bazı şeylerin, sadece bize ait olduğunu asla unutmamalıyız. Atatürk'ün, ne kadar değerli bir anlayışla, geleceği gören bir zihinle, ülkenin de geleceğini emanet etmekte çocukları ve gençleri nasıl öncelediğine de iz bırakan milli bayramlarımız olan, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ın, ona hak ettiği değeri vererek kutlanması konusunda herkes üzerine düşeni yapmalı. Ben, bu konuda konuşmaya ve rahatsızlığımı dile getirmeye kendimi mecbur kılıyorum. Çünkü ben, o bayramları doya doya yaşadım. Ben, o bayramları damarlarında hissederek, bana büyük heyecan katarak, milli birlik ve beraberliğimizi bana hissettiren bayramlar olarak yaşadım. Aynı şeyi, başta kendi çocuklarıma ve bu ülkenin bütün çocuklarına, gençlerine sunulması gerektiği için dile getiriyorum. Dün, bayramını idrak ettik; doğrudur. Beraber kutladık; doğrudur. Pandemi koşulları vardır; doğrudur. Ama buna rağmen, kutlamanın önemi, biçimi, hazırlanışı ve hissettirilmesi konusunda mutlak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konuda bir şekilde bayramları sanki köşeye sıkıştırılmış bir detay gibi görmenin de artık son bulması gerektiğini burada tekrarlamak istiyorum. Bizim bayramımız. Yani dünyada, çocuklara ve gençlere emanet edilmiş başka hiçbir ülkenin bayramı yok. Ne güzel bir şey değil mi? Muazzam bir şey. Niye? Çünkü başka ülkelerde, başka bir Mustafa Kemal Atatürk yok da onun için.”

“25 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI”

“Kutlamanın ve gençliğin kendini hissettiği ve hissettirdiği haftanın da bir gereği olarak, burada çok güzel finale erişmiş olan stadın açılışında bir aradayız” diyen İmamoğlu, “İlk geldiğimizde gördüğümüz o sıkıntılı halini iyi biliyorum. Özellikle Silivri'deki bütün dostlarımızın da bu konuda aynı fikirde olup, buranın bir an önce yapılması ile ilgili çabasını da biliyorum. Hem ilçe belediye başkanımız Volkan Bey'in hem siyasi parti ilçe başkanlarımızın ısrarla, ‘Buranın yapılması gerekir’ dediği süreci biliyorum. Volkan Bey güzel bir şey hatırlattı; doğru. Buranın da bakanlığa devri ile ilgili süreci söylediğinde, ‘Hayır; bizim hem gücümüz buna yeter hem de burası bizim yerimiz. Burayı en güzel şekilde, profesyonel maçların yapılacağı, tüm nizami koşulları, fiziksel koşulları sağlayan bir biçimde yapacağımızı dile getirdim. Hızlı bir biçimde de yaptık” ifadelerini kullandı. Stadın yan tarafında bulunan, yine İBB ait spor kompleksini de tadilata aldıklarını aktaran İmamoğlu, burasının da önümüzdeki ekim ayına kadar tamamlanmış olacağının müjdesini verdi. İmamoğlu, Silivri’deki tüm tesis için 1 yıl içerisinde yaptıkları yatırım miktarını 25 milyon TL olarak açıkladı.

“ESKİ DÖNEMİN KUSURLARINI BETRATAF ETMEK ZORUNDAYIZ”

Aralarında depremin de bulunduğu her konuda, İstanbul’un 39 ilçesine eşit bakış açısıyla yaklaştıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Silivri'den Sultanbeyli'ye kadar, Sarıyer'den Pendik'e, Tuzla'ya kadar her ilçemize eşit davranan ve günün sonunda, ‘Bir ilçeyi hangi siyasi parti belediye başkanı yönetiyor’ ya da ‘bizdendir’, ‘ordandır’ bakmaksızın, hizmeti eşit bir biçimde İstanbul'a dağıtmanın sorumluluğunu, göreceksiniz bu 5 yılda sonuna kadar taşıyacağım. Ben bunun tersini yaşadım. Bir ilçede, bir belediye başkanı o partiden değil ise, o hizmetin nasıl getirilmediğini yaşadım. Allah şahit. Orada yaşayan ilçedeki hemşirelerim de şahit. Ne yazık ki, göz göre göre, bunu yüzümüze baka baka söyleyenleri ben yaşadım. Böyle bir şey yaşatır mıyım bir belediye başkanına. Asla yaşatmam. Halk seçmiştir; görevini yapacak. Aynı beni seçtiği gibi. Ben de görevimi yapacağım. Bu ülkede, siyasetin ve siyasi partilerin bu kadar önde tutulduğu bir dönemin bütün kusurlarını bertaraf etmek zorundayız” diye konuştu.

“HİZMETİN PARTİSİ OLMAZ”

“Burada bir hizmet yapıyoruz. Kimin parasıyla? İstanbul halkının” diyen İmamoğlu, “Buna, ‘bilmem ne partisi hizmeti’ diyebilir miyiz? Denmez; ayıptır, yazıktır, günahtır. Partinin parası yoktur o işin içinde. O iş içinde milletin parası vardır. Milletin vergisi vardır. Ben de onu en iyi şekilde kullanmakla mesul bir belediye başkanıyım. Gelip de buna, ‘şu partinin projesi’ diyebilir miyim? Diyemem. Onun için burada, halkın emanet ettiği, şehriemin seçtiği bir Ekrem İmamoğlu olarak, ekibiyle, yöneticilerileriyle beraber, Silivri halkının da hakkı olan hizmeti, Silivri'ye getiriyoruz. Bunu, diğer bütün ilçelere de götüreceğiz” şeklinde konuştu.

AMATÖR SPORCULARA MALZEME DESTEĞİ

Konuşmaların ardından merhum Gürsu’nun aile fertleri de sahneye davet edildi. İmamoğlu, Gürsu ailesine, özel basım, arkasında “Müjdat Gürsu” yazılı, 2 numaralı Silvrispor forması hediye etti. Kurdele kesiminin ardından sahaya inen İmamoğlu ve beraberindeki heyet, içlerinde amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına yönelik malzemelerin bulunduğu kolilerin dağıtımlarını gerçekleştirdi.