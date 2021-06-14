Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde AKP ve MHP oylarıyla alınan 3 kararı veto etti

14 Haziran 2021 Pazartesi, 16:10

İBB Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarında iki arsa tahsisi kararı alınmıştı. Şile Çavuş Mahallesi'nde 7 bin 535 metrekarelik parsel üzerinde yer alan ek hizmet binası olarak kullanılan Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü binası, Şile Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak devredilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Güneştepe Mahallesi’nde 'Millet Bahçesi' yapılmak üzere yatırım programına alınan, TOKİ tarafından proje çalışması yürütülen bölgede kalan İBB'ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik alan da 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmişti. Her iki bedelsiz arsa tahsisi kararı AKP ve MHP’nin oylarıyla alınmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Güngören'deki İBB arazilerinin AKP'li ilçe belediyelerine tahsis kararlarını yeniden görüşülmek üzere meclise iade etti.

YENİ HAT VE SERVİS ARAÇLARIYLA İLGİLİ KARARLARI DA İADE ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'ne iade ettiği bir başka karar ise pandemi gerekçesiyle 31 Ağustos'a kadar İETT’nin 250 adet yeni hat ihdas etmesi oldu. İmamoğlu, yaz döneminde okulların kapalı olması nedeniyle boşta olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapabilmesi için sözleşme imzalanmasına ilişkin önergeyi de veto etti.