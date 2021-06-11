Halk Bakkal projesi Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleriyle başladı: Bir avuç çıkar grubu için değil, 16 milyon için!

11 Haziran 2021 Cuma, 13:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk sıra seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi. Artan işsizlik ve yoksulluğun en net ifadelerinden birinin mahalle bakkallarının veresiye defterlerinde görüldüğünü belirten İmamoğlu, İBB’ye başvuruda bulunan bin 200’den fazla “Halk Bakkal” ile bugün itibariyle yola çıktıklarını duyurdu.

“Hedefimiz; İstanbul’un her ilçesinde, her semt ve mahallesinde Halk Bakkal ağını genişletmek ve yok olmakta olan mahalle bakkalı komşularımıza destek olmak” diyen İmamoğlu, bakkallara, “30 Haziran’a kadar, halkbakkal.ibb.istanbul adresine girerek, Halk Bakkal projesine başvurmaya, bu seferberliğin içinde yer almaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.

İstanbulluları da bakkallardan alışveriş yapmaya davet eden İmamoğlu, “Gelin; bakkalıyla, belediyesiyle, mahallelisiyle, sokağıyla, kadınıyla, erkeğiyle el ele verelim. Kim zordaysa, kim dardaysa, onun biraz rahat nefes almasını sağlayalım. Komşumuzdan alalım; komşumuz kazansın. Gelin; hep birlikte iyiliği organize edelim” ifadelerini kullandı. Halk Bakkal projesiyle, kent ekonomisinin işleyişine “etkili ve adaletli bir dokunuş” yaptıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Çünkü biz, bir avuç çıkar grubu için değil, 16 milyon İstanbullu için çalışıyoruz. Ve ne yapıyorsak; akılla, bilimle, konuşarak, uzlaşarak, sevgi ve dayanışma halkasını büyüterek yapıyoruz” diye konuştu.

"BİR AVUÇ ÇIKAR GRUBU İÇİN DEĞİL..."

“Benim açımdan asıl önemli olan; kimlere ne yardım yaptığımız değil, yurttaşlarımızı yardım alır durumdan çıkarmak için neler yaptığımızdır. Kalıcı olan, esas budur” diyen İmamoğlu, “Bizim yönetim anlayışımızın, sosyal adalet politikamızın özünü bu yaklaşım oluşturur. Hayatı, böyle toparlayabiliriz. Biz, bölgesel istihdam ofisleri kurup, İstanbulluya iş bulma konusunda inisiyatif üstlenmiş, binlerce hemşerimize, inşallah on binlercesine iş bulmada yardımcı olmuş bir belediyeyiz. İstanbul’un çiftçilerine milyonlarca fide dağıtarak, onların üretimde kalmalarına destek oluyoruz. Ürettiklerinin pazarlanmasına katkı sunuyoruz. Sunmaya devam edeceğiz. Kadın istihdamını artırmak için seferberlik halindeyiz. Şimdi de Halk Bakkal projesiyle, kent ekonomisinin işleyişine küçük ama etkili ve adaletli bir dokunuş yapıyoruz. Çünkü biz, bir avuç çıkar grubu için değil, 16 milyon İstanbullu için çalışıyoruz. Ve ne yapıyorsak; akılla, bilimle, konuşarak, uzlaşarak, sevgi ve dayanışma halkasını büyüterek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.