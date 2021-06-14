Yandaş Yeni Akit 'gazetesi' yine İmamoğlu'nu hedef aldı

Yandaş Yeni Akit 'gazetesi', Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili tepki çeken bir habere imza attı. Akit, yazısında "Ekrem'in salyası Körfez'i de sardı" başlığını kullandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2021 Pazartesi, 11:34
Yandaş Yeni Akit 'gazetesi' yine İmamoğlu'nu hedef aldı
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Müsilaj sorununa ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutarak hedef alan Yeni Akit 'gazetesi', haberinde "CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliği sebebiyle İstanbul kıyılarında başlayan deniz salyası (müsilaj) Marmara Denizi’nden sonra Körfez’i de sardı. Çanakkale Boğazı’na ilerleyen kirlilik, vatandaşları tedirgin ediyor" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada sert tepki çeken 'gazete', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu her fırsatta hedef almasıyla biliniyor.

Akit'in skandal haberi şöyle:


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