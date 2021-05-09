Ekrem İmamoğlu, salata yaparken çekildiği fotoğrafı paylaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul çiftçisine sağladığımız fide desteği 10 milyon lirayı geçtiğinde ben" notuyla fotoğrafını paylaştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, salata yaparken çekildiği fotoğrafı "İstanbul çiftçisine sağladığımız fide desteği 10 milyon lirayı geçtiğinde ben" notuyla paylaştı.
Ekrem İmamoğlu'nun gülümseten fotoğrafına kısa süre içerisinde on binlerce beğeni yapıldı.
İmamoğlu'nun, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
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