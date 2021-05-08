Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı Ekem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Adalar'daki kayıp at iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak yanıt vermişti. Erdoğan, "Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır" diye konuşmuştu.
İMAMOĞLU: SORUŞTURMA TALEP EDİYORUM
İBB Başkanı İmamoğlu, bu sözlere yanıtını Twitter'daki hesabı üzerinden verdi.
"Keşke bana 'Neden elini arkadan bağladın?' incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız" diyen İmamoğlu, "Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Keşke bana "Neden elini arkadan bağladın?" incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum. pic.twitter.com/n4iT2bXgQn— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 8, 2021
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