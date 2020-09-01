Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
İstanbul Büyükşeir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Bütün ömrü cephelerde, savaş meydanlarında geçmiş Mustafa Kemal Atatürk gibi bir komutan "Yurtta Barış Dünyada Barış" diyorsa bu barış adına çok anlamlı ve de topluma verilen en güçlü mesajdır" dedi.
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