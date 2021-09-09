Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt verdi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu gündemde tartışılmaya devam ederken, ismi geçenlerden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu soruya yanıt verdi.
PolitikYol'un Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat'a konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Siz aday mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Bene görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.
Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi İstanbul’u alan Türkiye’yi alır tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olurum."
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