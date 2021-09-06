İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'faizsiz kredi' açıklaması

06 Eylül 2021 Pazartesi, 20:28

Ekonomide son dönemde artan enflansyon ve fiyatların ardından yurttaşların geçinmesi iyice zorlaştı. Özellikle okulların da açılması ile birlikte yurttaş temel ihtiyaçlara erişmekte büyük zorluk yaşıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı gördüklerini söyledi.

İmamoğlu, "Bu sıkışık dönemde ihtiyaç sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir iş birliği gerçekleştirdik" diyerek "Destek Avas" adlı projesini duyurdu.

"DESTEK AVANS"

İmamoğlu açıklamasında, "Destek Avans” adını verdiğimiz bu uygulamayla alacağınız avans İstanbulkart’ınıza yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbulkart’ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkal’larda kullanabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Son baharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde ihtiyaç sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir iş birliği gerçekleştirdik.

600 ya da 1200 lira avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ve masraf olmaksızın 100 liralık aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir sistem geliştirdik.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ BİR PARÇA RAHAT NEFES ALSIN