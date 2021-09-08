Ekrem İmamoğlu: Mekanların işlevselliği, içerik zenginliği iktidara yürüyüşün de göstergesidir
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışında, "Büyük başarıları göğüslemek üzere hep birlikte yol yürüyoruz Genel Başkanımızın önderliğinde. Bu yol yürüyüşün elbette uygun koşullara sahip mekanlara da ihtiyacı vardır. Mekanların işlevselliği, oradaki moral, profesyonellik, içerik zenginliği iktidara yürüyüşün de göstergesidir, ışığıdır" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümüne bir gün kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP genel başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda parti üyesi ve yurttaşın katıldığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılış törenine katıldı.
İmamoğlu, "İl başkanımız ile beraber burada sizlerle bir arada il başkanlığımızın hizmetine başlangıç yapmak adına buluşmamızdan büyük keyif, gurur, onur duyuyorum. Zira büyük başarıları göğüslemek üzere olan bir örgüt, hep birlikte yol yürüyoruz Genel Başkanımızın önderliğinde. Bu yol yürüyüşün elbette uygun koşullara sahip mekanlara da ihtiyacı vardır. Mekanların işlevselliği, oradaki moral, profesyonellik, içerik zenginliği iktidara yürüyüşün de göstergesidir, ışığıdır. Bu bakış açısıyla ve kabiliyetli insanların bir araya gelişiyle ve nitelikli bir çalışmayla herkesin katılımı, el vermesi, güç katmasıyla vücuda gelmiş bu yapıtı, partimizin 98’inci yıl dönümünde hep birlikte açmak büyük bir gururdur" diye konuştu.
"MİLLETİMİZİN LAYIK OLDUĞU BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI HEDİYE EDECEĞİMİZİN IŞIĞIDIR BUGÜNKÜ BULUŞMA"
İmamoğlu, il binasının hayırlı olması temennisinde bulunurken, şunları söyledi:
"Bu manada umut ediyorum ki hep birlikte 16 milyon İstanbulluya hediye ettiğimiz yeni yönetim anlayışının bir başkasını önümüzdeki dönemde yine hep birlikte, İstanbul’da başta büyük bir emek ortaya koyarak milletimizin layık olduğu bir dönemi, yönetim anlayışını hediye edeceğimizin de ışığıdır bugünkü buluşma. Bu bağlamda yeni binamız hayırlı olsun. Güzel çalışmalara, başarılara moral kaynağı olsun İstanbul’umuzda. Tekrar saygıdeğer Genel Başkanımıza, il başkanımıza ve emeği geçen bütün partili dostlarımıza teşekkür ediyoruz.”
Video Haberler
- Anket şirketi başkanı, AKP'yi canlı yayında uyardı
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler
- Öğrenci ve öğretmenler için yeni karar
- İstanbul'da büyük faciadan dönüldü!
- Emlakçılar, yüksek kiraların nedenini açıkladı
- 6-1 sonrası Amsterdam-İstanbul arası demeç savaşı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- İnce hakkında hapis cezası
- Kavcıoğlu konuştu, piyasalar karıştı
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- Son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç