Ekrem İmamoğlu'ndan 'afiş' tepkisi: Geri çekildiğimizi kimse düşünmesin!

20 Ağustos 2020 Perşembe, 16:59

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece İstihdam Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Kanal İstanbul’la ilgili afişlerin İstanbul Valiliği’nin kararıyla kaldırılmasına ilişkin, “Eğer işlem başlatacaklarsa, ben tavsiye edeyim, afişlerle uğraşmasınlar. Sosyal medyada aylardır yaptığım paylaşımlar, hala orada. Onlarla ilgili de soruşturma başlatabilirler. Biz, onun da hesabını veririz” dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İBB'NİN YETKİ ALANINA MÜDAHALE"

“Usulsüz bir iş olmuş. Bu konuda, ne yazık ki, hoş bir diyalog yaşanmamış. Kanuna aykırı, hukuka aykırı, İBB’nin yetki alanına müdahale edilen bir süreç oluşmuş. Akşam saatlerinde, 8-9 gibi bir tebliğ gönderiliyor, ‘Gece 12.00’ye kadar bunları sökün’ diye Sayın Vali Bey tarafından; ama hiçbir gerekçesi yok, hiçbir gerekçe yazılmamış şekliyle. Böyle bir şey yok. Biz, hukuk devletiyiz. Kanunlara riayet ederiz; bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bir rahatsızlık, şehir adına bir huzursuzluk, çirkin görüntüler olmaması adına kendine haline bıraktığımız, uzaktan izlediğimiz bir süreç yaşandı.

"GERİ ÇEKİLDİĞİMİZİ KİMSE DÜŞÜNMESİN"

Ama bu yapılan tavır ve davranış üzerine, bizim geri çekildiğimizi kimse düşünmesin. Biz, bu konudaki kararlı tutumlarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda, halkı bilgilendirme sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz. Sadece İBB’ye ait, halka ait alanların olduğu, milyonlarca metrekarelik bu alanlarla ilgili, tek bir vatandaşın dahi fikri alınmadan, kapalı kapılar ardında yapılan bu proje, asılan planlar, sürece dair yapılan bütün işlemlere karşı duruşumuz dimdik devam etmektedir.

"ONUN DA HESABINI VERİRİZ"

Eğer işlem başlatacaklarsa, ben tavsiye edeyim, afişlerle uğraşmasınlar. Zaten cuma günü kalkacaktı. Zafer Haftamız vardı cuma günü; afişlerimizi asacağız. Haftaya hem Malazgirt Zaferi var hem 30 Ağustos Zaferi var; afişlerimizi asacaktık. Ama sosyal medyada aylardır yaptığım paylaşımlar, hala orada. Onlarla ilgili de soruşturma başlatabilirler; eğer soruşturma açılacağını ya da açılması gerektiğini doğru bulanlar var ise. Biz, onun da hesabını veririz. Bunu da buradan duyuralım.”