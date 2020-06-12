Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyasına destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü'nün ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyasına katıldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2020 Cuma, 19:36
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan bağış kampanyasını kamuoyuna duyurdu. Kampanyanın duyurulmasının ardından ünlü isimler ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyasına destek olduğunu açıklarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.  

Twitter üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’umuzun tüm güzide kulüplerinin olduğu gibi Beşiktaş'ın da yanındayım”


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